بعد معاناته من فقد البصر.. وفاة نجم “سوبر ستار” والنجوم ينعونه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مشوار قصير تحدى فيه فقدانه لبصره، وأصر خلاله على تحقيق حلمه بالغناء، توفي اليوم السبت، المطرب الفلسطيني محمد لافي نجم برنامج المواهب الغنائية «سوبر ستار» في موسمه الأول 2003 والذى حظي بجماهيرية وشعبية كبيرة وقتها.

وحرص عدد من النجوم على نعيه منهم ديانا كرزون، التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الطيب، محمد لافي، الله يرحمك”.

أما الفنانة رويدا عطية، فنعت الراحل عبر تويتر بكلمات مؤثرة قالت فيها: “محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف”.

وأضافت: “يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي إنت، الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى مافيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومحمد لافي فلسطيني الأصل عاش في الكويت واستطاع إنهاء دراسته الثانوية متخطياً كل العقبات و الصعوبات التي واجهها وأبرزها فقدانه لبصره في عمر الـ14 نتيجة خطأ طبي.

وشارك في سوبر ستار 2003 مع رويدا عطية، ملحم زين، سعود أبوسلطان، وائل منصور، شادي أسود، مرعي سرحان، نانسي زعبلاوي، صابر هواري، سعد جمال الدين، وهيثم سعيد، وحظى بشعبية وتعاطف كبير وقتها.