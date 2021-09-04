روبي تحضر لمفاجأة غير متوقعة لشهر رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج وليد منصور، عن مشروعه الفني الجديد، الذي سيجمعه مع الفنانة روبي، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد نجاحهما سويًا في إنتاج ميني ألبوم مؤخرًا.

وقال في تصريحات صحفية إن روبي ستُقدم فوازير لأول مرة، ومن المُقرر عرضها في شهر رمضان لعام 2022، قائلًا: “روبي هتقدم حاجة مختلفة تمامًا لم تُقدم على الشاشة من قبل”.

وأوضح وليد منصور، أنّ المشروع لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، لكنه سيضم 30 ضيفا بـ30 نجما، ومن المُقرر بدء التحضيرات خلال الفترة المُقبلة.

وكان منصور، قد كشف من قبل تفاصيل عودة التعاون الفني بينه وبين روبي، وتعاونها معه في تقديم ميني ألبوم مكوّن من 6 أغانٍ، قائلًا إنّه كان هناك عقد عمل مدته 6 شهور فقط، ينص على إنتاج ميني ألبوم لروبي، مكوّن من 6 أغانٍ، متابعًا: “قدرت أخلص الأغاني في وقت قصير أوي، شايف إنّي قدرت أعمل عودة كويسة لروبي، وأعتقد إنّ مصر كلها اتكلمت عنها بشكلٍ كويس، وأنا نجحت في إعادتها كمغنية مرة تانية”.