فن ومشاهير

كيف رحبت سمية الخشاب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بعودة المهاجم البرتغالي ، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف على صفحتها عبر "تويتر"، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: "مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد.. حاسة إني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي"، لكنها عادت وحذفت هذه التغريدة.


وقال أحد الحسابات معلقا على الصورة قبل حذفها: "وبعدين بقى فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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