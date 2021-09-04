كيف رحبت سمية الخشاب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بعودة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف على صفحتها عبر "تويتر"، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: "مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد.. حاسة إني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي"، لكنها عادت وحذفت هذه التغريدة.







وقال أحد الحسابات معلقا على الصورة قبل حذفها: "وبعدين بقى فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله".