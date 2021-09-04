شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي ونظيره القبرصى عقدا مباحثات منفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى عقد مباحثات منفردة مع نظيره القبرصى، حيث أعرب عن ترحيبه بنظيره القبرصى فى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن اللجنة العليا الحكومية، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

كما أوضح السفير بسام راضي أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.