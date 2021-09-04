مصر وقبرص.. معا من أجل التنمية والاستقرار.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية.

وأكد السيسى على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية إطلاع المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف؛ حفاظا على استقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسى، إنه أطلع الرئيس القبرصى على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة وجهود مصر لاستمرار المفاوضات.



رسائل الرئيس السيسى خلال لقاء رئيس قبرص

وأشاد الرئيس السيسى بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية؛ مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص -الذى ترأسه الرئيس ونظيره القبرصى - "خطوة مهمة فى العلاقة بين البلدين".



رسائل الرئيس القبرصي من القاهرة

وأضاف الرئيس السيسى أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائى بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة فى التعاون على كافة الأصعدة.