شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيض مجموع القبول.. تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الإنترنت حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.

ويقدم ”الخليج 365” للطلاب شرحا وافيا لكيفية التسجيل:

1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الانترنت.

2 ـ اختيار موقع أكاديمية الشرطة.

3 ـ إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

4 ـ تظهر للطالب بيانات "الاسم والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".

5 ـ يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.

ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 16 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 60%.

ووافق اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة ، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط ، وما ترتب عليه من تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.