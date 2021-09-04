زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها في ظهور نادر له.. وتسأل الجمهور: “أخويا شبهي ولا لأ ؟” – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:53 مساءً - احتفلت الفنانة “زينة” بعيد ميلاد شقيقها “حمادة”، ونشرت مجموعة صور تجمعها به، في ظهور نادر له. زينة أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتهنئة خاصة له بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد يا حمادة.

وأضافت الفنانة الشابة موجهةً سؤالًا لمتابعيها: “ربنا يسعدك ويكتب لك الخير في كل خطوة ويكرمك ويحفظك يا حبيبي #mybrother شايفين اخويا شبهي ولا لا ؟”.

وتفاعل مع صورهم الكثير من أصدقائها وزملائها بالوسط الفني الذين حرصوا علي تهنئة شقيقها بعيد ميلاده، كما أثارت الصور إعجاب جمهورها. وأكدوا علي بعض الشبه بينهما.

شقيق الفنانة «زينة»

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من ناحية أخري، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة زينة وهي تُحذّر عروسًا في إحدى حفلات الزفاف من الزواج وتنصحها بأن تعيد التفكير مرة أخرى.

وظهرت «زينة» وهى تمازح العروس قائلةً لها: «أنا أحذرك.. إنتِ حلوة وزي القمر وصغيرة يعني في وقت تفكري، إيه الجواز ده.. اجري يا حبيبتي حرام».

يُذكر أن محكمة الأسرة كانت قد قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه غير ان الدعاوي القضائية ما زالت مستمرة بين زينة واحمد عز وكان اخرها طلب الأخير تحويل التوأم لمدرسة أخرى.

وعلي الصعيد الفنى، كانت آخر أعمال الفنانة المصرية زينة مشاركتها في الموسم رمضان 2021 الماضي بمسلسل «كله بالحب»، تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة النجوم أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش، ويوسف عثمان.

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