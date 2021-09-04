بالصور: شقيقة دنيا بطمة تتحول لـ نُسخة من بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها – (شاهدوها هنا)

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:53 مساءً - على غرار التجميل الذي غيّر شكل شقيقتها دنيا بطمة فباتت نسخة عن الفنانة الكويتية حليمة بولند، أطلّت ” ابتسام بطمة ” بصور جديدة ظهرت فيها شبيهةً للنجمة المغربية وزوجة النجم المصري تامر حسني بسمة بوسيل.

ابتسام بطمة أطلت مرتديةً ملابس النوم البيضاء عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلّقت عليها بقولها: “يوم ليس كباقي الأيام”.

وانهالت التعليقات على منشور بطمة، والتي ركّزت في غالبيتها على تبدّل ملامحها وشببها الكبير بالفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، كما حازت الصور أكثر من 60 ألف إعجاب، من بينها إعجاب شقيقتها دنيا، فجاء منها: “صورة ثانية جاء شبه مع بسمة بوسيل”، “سبحان الله وليتي كتجيني كتشبهي لبسمة بوسيل”، ” بسمة كنموت عليك زين أولطاي كولشي كاين الله إحفضك من كل سوء”.

وكانت ابتسام بطمة قد دخلت القفص الذهبي مع الـ”يوتيوبر” فؤاد قبيبو في شهر أيار (مايو) الماضي.

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يُذكر أنّ دنيا بطمة تعرضت في الآونة الأخيرة للانتقاد من محبيها الذين طلبوا منها التوقف عن زيارة عيادة طبيب التجميل لأنه يشوّه ملامحها بالفعل، ولاحظ الكثير منهم أنهـا بــاتـت تشبه الإعلامية حليمة بولند التي خضعت للكثير من عمليات التجميل، وبات وجهها منتفخاً وشفتاها غريبتَي الشكل.

كما تعرضت للنقد في الساعات الأخيرة حيث أطلّت النجمة المغربية بأجرأ إطلالاتها على الإطلاق عبر حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث اعتمدت مرة أخري القميص بعقدة البطن المكشوف.

وتألقت دنيا بطمة بقميص أبيض شفّاف نسّقته مع سروال قصير ضيق (هوت شورت) تميّز بزركشته بالألوان الزرقاء والخضراء والبيضاء الزاهية.

واعتمرت قبّعة كبيرة من القش، لافتةً الأنظار بالعين الكبيرة في وسطها، والتي عادة ما يتم استخدامها كرمز لصد الحسد.

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