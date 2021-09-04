عبد المنعم عمايري وأمل عرفة وجهًا لوجه لأول مرة بعد الطلاق ليتحدثا عن حياتهما – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:53 مساءً - أعلن النجمان السوريان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة عن ظهورهما معاً في الحلقة الأولى من برنامج “بصراحة” على قناة mbc وذلك يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة مساء.

ونشرت أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” البرومو الترويجي للحلقة المنتظرة وعلّقت عليها: الأحد الساعة 10 مساء على قناة mbc1″.

وسيتحدث كل من أمل وعبد المنعم خلال اللقاء بينهما عن الكثير من المواضيع الشخصية وعلاقتهما بعد الانفصال وأيضاً المواضيع الفنّية.



This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/AmalArafaa/status/1432666234831712261?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي البرومو تظهر أمل وهي تسأل طليقها عبد المنعم عمايري عن حياته بمفرده بعد أن وقع الطلاق بينهما، أما عبد المنعم فقال إنه تردد كثيرًا قبل قبول الظهور في هذه الحلقة.

عبد المنعم عمايري و أمل عرفة- الصورة من حساب أمل على تويتر

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من جهة أخرى، تقوم أمل في الوقت الحالي بتصوير مسلسل توعوي وتتشارك البطولة مع النجمة السورية كاريس بشار.

كما أعلنت أمل عن عودتها للمشاركة ببطولة الموسم الثالث من “مسلسل حارة القبة” للمخرجة رشا شربتجي والكاتب أسامة كوكش.

بينما يتابع عبد المنعم تصوير مشاهده ببطولة الموسم الخامس والأخير من “مسلسل الهيبة” والذي يحمل عنوان ” الهيبة جبل ” برفقة النجم السوري تيم حسن ومنى واصف وعبدو شاهين وسعيد سرحان وروزينا لاذقاني وإيميه صياح وآخرين.

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