فيديو – سلمى حايك تشارك تقاليد عيد ميلادها مع أنجلينا جولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة العالمية واللّبنانية الأصل سلمى حايك، مقطع فيديو لها على حساب انستغرام وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 بحضور الممثلة أنجيلينا جولي وشقيقها سامي حايك، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يوم الجمعة.

وظهرت سلمى في الفيديو وهي جالسة أمام كعكة عيد ميلادها، بينما جلست جولي بجانبها وشقيقها على الجانب الآخر.

وعلّقت سلمى على المنشور: “نحاول أنا وأخي @hayekstudio تعليم أنجي كيفية الاحتفال بعيد الميلاد على الطريقة المكسيكية”.

وفي أحداث الفيديو الطريف، يظهر جميع الموجودين وهم يصرخون من حول سلمى وجولي “مورديدا! مورديداً!”، وهو تقليد يُنفذ في أعياد الميلاد في المكسيك، عندما يُدفع وجه الشخص المعني في الكعكة للحصول على القضمة الأولى.

وبينما انتظرت سلمى أن تدفع جولي وجهها نحو كعكة عيد الميلاد، نفد صبرها فبدأت تحثها على القيام بالأمر قائلةً: “افعليها!”. حينها، قامت جولي بدفع رأس سلمى إلى الكعكة لتغطي وجهها بالكامل.