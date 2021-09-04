من البرغر إلى الخوخ.. الأطعمة المُفضَّلة للعائلة المالكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف تقرير حديث عن أكثرر الأطعمة المُفضَّلة للعائلة المالكة البريطانية، والتي تنوّعت ما بين اللحوم والفاكهة والخضراوات.

الملكة اليزابيث

يقول رئيس الطهاة الملكي السابق دارين ماكغرادي إنّ ملكة إنجلترا تعشق تناول الهامبرغر، وتُفضِّل تناوله مع صوص التوت البري والسلطة بدلاً من الكاتشب.

الأمير تشارلز

يبدو أنّ الأمير تشارلز مغرم بشكلٍ خاص بالخوخ، الذي يأتي من حديقته في هايجروف هاوس، وفقاً لتصريحات ماكغرادي.

ويقول الطاهي الملكي: “كانت التعليمات هي وضع حبتين من الخوخ والقليل من العصير في الوعاء وإرساله إليه لتناول الإفطار”.

الأمير جورج

كشف الشيف الشهير ألدو زيلي، الذي رافق الأمير ويليام خلال عملهما مع جمعية سنتربوينت الخيرية للشباب المشردين، عن الطبق المُفضَّل لدى الأمير جورج.

وقال “زيلي” لصحيفة “ديلي ميل”: “يعشق ويليام الأكلة الإيطالية (كاربونارا)، وهي نوع من أنواع السباغيتي؛ لذلك أنا في انتظار مكالمته كي أقوم بطهيها له”.

الأميرة شارلوت

في فبراير 2019، تعلّمت “كيت” كيف يُمكن للطعام أن يُؤثر على الصحة البدنية والعقلية، وذلك أثناء زيارتها مدرسة لافندر الابتدائية لدعم أسبوع الصحة العقلية للأطفال، وأخبرت أطفال المدرسة عن أن ابنتها: “شارلوت تحب الزيتون”.

وأضافت أنّ أطفالها يساعدونها أيضاً في الطهي، بما في ذلك وصفة “المكرونة بالجبن” المُفضَّلة لديهم.

الأمير الراحل فيليب

أخبر الشيف دارين ماكغرادي، في وقتٍ سابق، بأنَّ اختيار الأمير فيليب المُفضَّل كان فطيرة سمك السلمون، وهو طبق روسي يتكون من سمك السلمون وفطائر محشوة بالخضراوات.

كيت ميدلتون

كشفت كيت ذات مرة أنّ إحدى وجبات العشاء العائلية التي تقدّمها في المنزل هي الكاري، لافتةً إلى أنّ أطفالها وزوجها يعشقون هذا النوع من الوجبات الحارة.

كاميلا دوقة كورنوال

يُمكن أن تقضي كاميلا ساعات في حديقتها لتناول البازيلاء النيئة، وفقاً لما قالته بنفسها لتلاميذ إحدى المدارس خلال زيارة عام 2013، بحسب صحيفة The Mirror .

الأمير هاري وميغان ماركل

بحسب مقابلة سابقة، يُحبُّ الزوجان الدجاج المشوي، باعتباره العشاء الذي قاما بتناوله في الليلة التي خطب فيها هاري زوجته. وفي إحدى المقابلات السابقة، أكدت ماركل أنّ طعامها المفضل هو أيّ شيء “طازج”. وبيّنت أنّها تميل أكثر إلى النظام الغذائي الأكثر صحة، مثل العصائر الخضراء، والسلطات المفرومة، والسوشي.