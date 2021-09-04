إد شيران أراد اعتزال الفن بعد ولادة ابنته العام الماضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف المغني البريطاني إد شيران، أول من أمس الأربعاء، في مقابلة له مع مجلة “جي كيو” GQ، أنه أراد اعتزال الفن بعد ولادة ابنته شيري العام الماضي.

لكنه تراجع عن قراره باعتبار أن الحل الأنسب هو أن يوازن بين مهنته الفنية وأسرته.

وفي مقابلته، قال مغني “شايب أوف يو” Shape Of You: “في الواقع لقد أقنعت نفسي أنني لن أغني أو أعزف الغيتار مجدداً في حياتي. وقلت: “لا. آن الأوان. سوف أعتزل”.

وتابع: “لكنني سألت نفسي، ما هو الأفضل لابنتي وعائلتي؟ هل التواجد في المنزل طيلة الوقت وعدم الذهاب إلى لندن حتى ليوم واحد… أم أن تعرف ابنتي أن والدتها ووالدها يتمتعان بأخلاقيات عمل جيدة ويحبان عملهما حقاً؟”.

وقال نجم غلاف هذا العدد من مجلة “جي كيو” إنه شعر وكأنه عاطل من العمل خلال فترة الركود الإبداعي التي مر فيها، والتي جعلته تعيساً للغاية.

وأوضح: “عملياً، شعرت بأنني عاطل من العمل خلال تلك الفترة من الركود الإبداعي، وكي أكون صادقاً، كنت بائساً للغاية. أردت أن تراني ابنتي شيري سعيداً ومزدهراً”.

وحضر شيران حفل توزيع جوائز “جي كيو” للرجال لعام 2021، يوم الأربعاء، وحصل على جائزة أفضل فنان منفرد لهذا العام.

وكشف أيضاً أن صديقه المغني الشهير إلتون جون هو من اختار له بدلته حيث ارتدى سترة فيرساتشي لافتة للنظر. وصرّح لصحيفة “ذا صن” The Sun: “كان إلتون يحاول التخلص من ملابسي المملة لسنوات. أنا لست من محبي الأزياء حقاً، ولكن كان عليّ أن أبدي اهتماماً – وأحَب جون ذلك…”.

وتأتي المقابلة مع شيران بعد إعلانه الشهر الماضي أن ألبومه القادم، “إيكولز” Equals، سيصدر في 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ووصفه على أنه “شخصي للغاية”، إذ يتضمن العديد من الأغنيات التي تتحدث عن تجربته كأب.