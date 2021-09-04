ظهر مذعوراً.. عمرو يوسف يكشف ملامح “وعد الشيطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع الفنان المصري عمرو يوسف منسوب التشويق لدى متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي وجمهوره، الذين باتوا ينتظرون عودته للدراما بعد غياب 3 سنوات، واقتحامه دراما المنصات الإلكترونية لأول مرة، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “وعد الشيطان”، وذلك بعد مشاركته مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل.

وشارك عمرو يوسف الفيديو عبر حسابه الشخصي في “انستغرام”، أفصح من خلاله عن لوك الشخصية التي يُجسِّدها واسمها، مما زاد من تشويق الجمهور للعمل الذي أعلن عن قرب الانتهاء من تصويره؛ تمهيداً لعرضه. وكتب عمرو يوسف، قائلاً: “يا ترى (إبراهيم) خارج منين وشاف إيه جوه.. وعد الشيطان.. قريباً”.

وظهر عمرو يوسف، خلال الفيديو، وهو في حالة من الذعر بسبب شيءٍ ما، وكأنّه رأى شبحاً مخيفاً؛ إذ كان ينظر إلى ساعته وكأنه لا يعرف في أيّ زمن هو موجود، حيث كان يرتدي بذلة وظهر بـ”شارب”.

ويُجسِّد عمرو يوسف في المسلسل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان، في إطار من الإثارة والغموض، فيما يعتبر المسلسل من نوعية المسلسلات القصيرة، ويحتوى على 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركه في البطولة مسلسل النجوم: عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت.