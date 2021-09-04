نادية الجندي تشعل مواقع التواصل بالـ"هوت شورت".. ما سر رشاقتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت الفنانة الفنانة المصرية نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف.

وظهرت النجمة بإطلالة باللون الأبيض مرتدية "هوت شورت"، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي.





ونشرت نادية الجندي مجموعة صور من جلسة التصوير عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: "صيف 2021".





ولاقت الصور إعجاب متابعيها حيث لم تظهر عليها ملامح تقدم السن، بينما تساءل بعض المتابعين عن سر رشاقتها وشبابها الدائم، وعلق أحد المتابعين: "نجمة الجماهير".





وقدمت الفنانة نادية الجندي آخر أعمالها في عام 2020، حيث شاركت الفنانة نبيلة عبيد لأول مرة في تاريخهما مسلسل "سكر زيادة"، الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2020، وضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب وهالة فاخر بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

كان مسلسل "سكر زيادة" بمثابة عودة لنادية الجندي بعد أكثر من 10 سنوات غياب عن الساحة الدرامية منذ آخر أعمالها "ملكة في المنفى" إنتاج عام 2010.