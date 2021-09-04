بهاء سلطان يشعل حفل ختام سهرات صيف 2021 بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح الفنان المصري بهاء سلطان أولى فقرات حفل ختام صيف 2021 بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي بمصر.

وصعد سلطان على خشبة المسرح، مساء الجمعة، مرددا أغنية "أنت استثنائي"، وسط تفاعل من الجمهور، بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.



وأشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها "يا ترى" و"الواد قلبه بيوجعه" و"أنا مصمم" و"احلف" و"٣ دقايق" و"قوم أقف"، و"أنت واخدها معايا تحدي" وغيرها من الأغاني على مدى ساعة ونصف.





يذكر أن آخر أغاني الفنان بهاء سلطان أغنية "أنا متفائل" بمشاركة الفنان أمير عيد في يوليو الماضي، وذلك لدعم الأبطال المشاركين في أولمبياد طوكيو.

كما شارك في الأغنية، فريدة عثمان بطلة السباحة، مروان القماش بطل السباحة، شريف عثمان بطل مصر في رفع الأثقال، ميار شريف بطلة التنس، وأحمد زاهر بطل مصر في الرماية، وغيرهم.





وتأتي عودة بهاء سلطان بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية لأسباب أبرزها دخوله فى خلاف حاد مع منتج ألبوماته نصر محروس وإحالة الأمر إلى القضاء.

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا تحمل اسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.