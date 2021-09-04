بعد موجة غضب من وفاة بطلة لاكاسا دي بابيل.. من هي "طوكيو"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطر الغضب على محبي مسلسل لا كاسا دي بابيل "La casa de papel" بعد وفاة طوكيو التي تقوم بدورها الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو.

بعد ساعات قليلة من انطلاق الجزء الـ5 من المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابيل، تصدر اسم شخصية طوكيو مواقع التواصل الاجتماعي.

بتصفيفة شعر البوب بالغرة القصيرة، استولت "طوكيو" على اهتمام محبي "لاكاسا دي بابيل"، والتي تعد تميمة حظ البروفيسور وشخصيته الرئيسية والراوية للأحداث في أغلب أجزاء المسلسل.

ومن المسلسل التلفزيوني إلى الحياة اليومية، نستعرض في التقرير التالي، من هي أورسولا كوربيرو، وفقاً لموقع " gazzetta" الإيطالي.

عائلتها





ولدت كوربيرو في 11 أغسطس/ آب 1989 في كاتالونيا ببرشلونة لعائلة متواضعة لوالديها بيدرو كوربيرو، نجار، واستير ديلجادو، بائعة سمك، وشقيقتها الصغرى مونيكا.

الاهتمام بالتمثيل





نما اهتمامها بالتمثيل في وقت مبكر، وعندما بلغت الـ6 من عمرها، أرادت متابعة حياتها المهنية في هذا المجال، والذي بدأته بعروض الأزياء والإعلانات.

وعلى عكس والدة طوكيو، التي سلمتها للشرطة في المسلسل الإسباني، دعمت والدة أورسولا أحلامها، باصطحاب ابنتها الشابة إلى مواقع اختيار الممثلين castings في برشلونة، التي كانت على بعد أكثر من 60 كيلومتراً.

قالت بطلة لاكاسا دي بابيل في إحدى المقابلات: "عشنا على بعد 62 كيلومترا من برشلونة ولم يكن لدى والدتي سيارة ولا رخصة قيادة، كنا نوقف السيارات ونركب معها للوصول إلى المدينة التالية ومن هناك نأخذ القطار إلى برشلونة ثم مترو الأنفاق للوصول إلى أماكن اختيار الممثلين".







بدأت العمل كممثلة عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً فقط، حيث قامت بدور سارة في مسلسل تلفزيوني بعنوان Ventdelpla، ثم انتقلت إلى مدريد وبدأت دورها في المسلسل الكوميدي الإسباني Fisica o Quimica الفيزياء أو الكيمياء.

رشاقتها





من أكثر الأشياء التي تلفت انتباه معجبي "طوكيو" قوامها الممشوق، والذي يبرز جمالها بشكل طبيعي.

وساعدها الحفاظ على لياقتها البدنية في التأقلم مع دور طوكيو، التي كان مطلوباً منها أن تكون امرأة رياضية يمكنها التعامل مع الحركة المكثفة للدور.





تعرف "طوكيو" بالتزامها الصارم بممارسة التمارين الرياضية يومياً لمدة 30 دقيقة، والتي تتنوع ما بين الإحماء وتمارين التمدد بعد الجلسة، كما أن لديها شغفا آخر يساعدها على الاحتفاظ بقوامها الممشوق، وهو ممارسة رياضة اليوجا، وتمارين بيربي.

نظامها الغذائي





على مائدة الطعام تختار كوربيرو بعناية ما تأكله وتشرب كميات كبيرة من الماء.

على سبيل المثال، لوجبة الإفطار تختار تناول الشوفان والفاكهة، أما بالنسبة للغداء، تتناول ما تحتاجه، مع التأكد من التحكم في كمية الطعام والسعرات الحرارية.

أما لتناول العشاء، فتفضل تجنب الأطعمة الثقيلة عن طريق اختيار الدجاج والخضروات والأسماك.

شغفها

لدى الممثلة الإسبانية وبطلة لاكاسا دي بابيل حب وشغف كبير بالموضة والمجوهرات، لدرجة أنها اختيرت لتكون السفيرة والوجه الإعلاني لدار بولجري للمجوهرات في 2018.





يذكر أنه تم عرض الجمعة 5 حلقات من مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، ضمن المجلد الأول للموسم الخامس والأخير، بينما يحتوي المجلد الثاني المقرر طرحه في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل على آخر 5 حلقات من الموسم الذي يعتبر نهاية السلسلة التي تعلق بها الجمهور من جميع أنحاء العالم منذ 2017.









