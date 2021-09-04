بعد وعكته الصحية.. لطيفة توجه رسالة لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة التونسية لطيفة، بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وكتبت لطيفة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مليون سلامة عليك وألف حمدالله على السلامة، ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويخليك بصحتك وعافيتك".

وفي أول تعليق لتركي آل الشيخ كتب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحمدلله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التليفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.