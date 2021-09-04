هل قصدت نيكول سابا الإعلان عن حملها بالفيديو الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حالة من الجدل بعد نشرها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت سابا، فيديو لها وهي تضع يدها على بطنها، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها العديد من التعليقات، ما بين متسائل عما تقصد، وآخرون يؤكدون أنها أرادت بالفيديو الإعلان عن حملها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "حامل"، "ما فهمت القصد"، "أكيد حامل"، "مبروك إذا قصدك اللي فهمناه"، "ما حد فهم شيء"

نيكول سابا تزوجت من الفنان يوسف الخال عام 2011 ، وأنجبت منه ابنة تدعى "نيكول".

جدير بالذكر أن الفنانة نيكول سابا، أحيت يوم الخميس الماضي، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.