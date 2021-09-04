شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا بتوع الإسعاف" 37 عامًا على عرض فيلم أنتجه سمير غانم من أجل أمين الهنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنوع النجم سمير غانم فى تقديم الأعمال الفنية بين الدراما والسينما والمسرح، وأبرز مواهب متعددة فى التمثيل والغناء والتأليف، لكنه أيضًا له تجاربه الإنتاجية التي لا يعلمها الكثيرون، ومنها فيلمه "إحنا بتوع الإسعاف".

وتمر اليوم الذكرى الـ37 على عرض فيلم "إحنا بتوع الإسعاف" لأول للجمهور، إذ استقبلت دور السينما العرض الأول للفيلم فى 4 سبتمبر عام 1984، وهو من بطولة سمير غانم، أمين الهنيدى، نجاح الموجى، لبلة، تأليف وإخراج صلاح كريم.





وتدور أحداث الفيلم حول بسيونى وشوقى اللذان يعملان بهيئة الإسعاف ويقيمان في منزل واحد، يخطب بسيوني منيرة ابنة شوقي ويتفقان على الزواج بعد أن ينتهي شقيق بسيوني من الدراسة الجامعية، تستدعي سفارة منبوزيا العليا عربة الإسعاف لوجود مصاب بها، وأثناء وجود بسيوني وشوقي بالسفارة تهاجم منظمة إرهابية السفارة وتطلب الإفراج عن معتقلين.

وكشف النجم سمير غانم في حواره مع الناقد طارق الشناوي، الذى نشر كتاب كتاب "إكسير الحياة"، الذي صدر عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن برنامج تكريمه عام 2017، عن قيامه بإنتاج الفيلم مخصوص من أجل أمين الهنيدى، قائلا: مشكلة أمين الهنيدي أنه ممثل له طبقة واحدة، إنما كان لذيذا، أنا عملت فيلم من إنتاجي، وأخذت أمين حبا فيه، وكان أخي مريضا وقتها، فأنتجت الفيلم من أجله، والفيلم نجح كان اسمه "إحنا بتوع الإسعاف"، كان فيه نجاح الموجي، وأنا، أتذكر وقتها دفعت 30 ألفًا.



