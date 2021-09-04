شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن أمنيتها بخصوص منع التدخين بالأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة كندة علوش عن أكثر شيء تكرهه، لمتابعيها عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت قائلة: "رح اعترفلكن بسر مابكره شي بحياتي قد التدخين وبتمنى أعيش لأشوف اللحظة اللي يتمنع فيها التدخين من كل الأماكن العامة، وحتى الخاصة والشوارع.. وإذا كان أى شيء ممكن يعتبر حرية شخصية إلا التدخين لأنه مزعج ومضر للمحيطين مو بس للمدخن".

كندة علوش

واحتفلت الفنانة كندة علوش، الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها وعلقت كندة على الصور من خلال حسابها على موقع الإنستجرام الخاص بها بكلمات قالت فيها: "مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني مني ويسعد قلبك على طول".

وكانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليًا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.