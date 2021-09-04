بالصور .. أحدث ظهور لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر نجم الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزوجته الفنانة ” نيللي كريم ” في أحدث ظهور لهما .

وظهر هشام عاشور في لقطات رومانسية برفقة نيللي كريم من أماكن مختلفة خلال قضائهما لشهر العسل .

وكتب زوج نيللي كريم في تعليقه على الصور معربا عن سعادته وحبه لها قائلا : ” مع الشخص الذي يجعل قلبي يبتسم ” .

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما وزواجهما في شهر أغسطس الماضي بإحدى القرى في الساحل الشمالي في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن .