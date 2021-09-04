كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر نجم الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزوجته الفنانة ” نيللي كريم ” في أحدث ظهور لهما .
وظهر هشام عاشور في لقطات رومانسية برفقة نيللي كريم من أماكن مختلفة خلال قضائهما لشهر العسل .
وكتب زوج نيللي كريم في تعليقه على الصور معربا عن سعادته وحبه لها قائلا : ” مع الشخص الذي يجعل قلبي يبتسم ” .
يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما وزواجهما في شهر أغسطس الماضي بإحدى القرى في الساحل الشمالي في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. أحدث ظهور لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.