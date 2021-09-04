لن تصدق كيف أصبحت “ألما” طفلة مسلسل نور ومهند بعد 15 عامًا.. جمالها يخطف القلوب – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - بعد 15 عاماً على عرض المسلسل التركي الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي، والذي ظهرت فيه الطفلة “ ألما ” إبنة دانة التي كانت حفيدة فكري بيك، أعاد روّاد مواقع التواصل تداول صور لألما وإسمها الحقيقي ​كايرا سيمور​، لفتت الأنظار من خلالها إلى جمالها الذي أجمع عليه الجميع.

حيث انتشر في الفترة الأخيرة صور ألما الطفلة التي شاهدناها في “مسلسل نور“، أحد أول المسلسلات التركية على الشاشات، والصور اليوم تظهر كايرا صبيّة سمراء جذابة، فبعد 15 عامًا تعود كايرا سيمور إلى الواجهة من جديد بعد أن كبرت وأصبحت شابة جميلة، لم تتغير ملامحها كثيرا، ولا زالت محتفظة بشكلها وشعرها الأسود الطويل.

من هي كايرا سيمور؟

الطفلة ألما اسمها الحقيقي كايرا سيمور Kayra Simur وتدرس في جامعة إسطنبول بعد أن قررت منذ سنوات الابتعاد تماماً عن مجال التمثيل والفن والاهتمام بالدراسة فقط.

كايرا سيمور تدرس حالياً الموسيقى وتحب على وجه التحديد آلة الكمان، وكانت قد ظهرت لها بعض الصور خلال مرحلة المر ا هقة التي اكتسبت فيها بعض الوزن الزائد واختلفت ملامحها عن مرحلة الطفولة.

بجانب مسلسل نور، كانت كايرا سيمور قد شاركت في فيلم ر عـــب بعنوان Üç Harfliler Marid وظهرت خلاله بدور فتاة تستحوذ عليها روح شر يـرة وتُثير الرعب لدى الجميع.

الكثير من الرواد لم يستطعوا التعرف علي كايرا في البداية إلا بعد مشاهدة الصور أكثر من مرة، ومقارنة ملامحها لقبل وبعد التغير، لكنهم أشادوا في النهاية بجمالها وأنها أصبحت أنيقة للغاية.

نرشح لك – هكذا صار شكل الطفل مراد بطل مسلسل “العشق الممنوع” بعد أن صار شاباً.. ضخماً ومفتول العضلات.. لن تعرفه!

وتم تصوير « مسلسل نور » خلال عام ونصف وتم عرضه خلال مجموعة من المواسم كان مجموعها في النهاية 154 حلقة وتم عرضه لأول مرة في العام 2006، وبعده أصبحت تركيا بفضل المسلسلات التركية ثاني أكبر موزّع للمسلسلات حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم بث المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة.

ومسلسل نور هو من بطولة: سونغول أودان، كيفانش تاتليتوغ، اكريم بورا، غونغور بايرك، عمري كارايل، سويدان سويداس، لاسين سيلان، سيردار اورتشين، كامل جولور، سيفينش جلسين، إيشة فارلير، فوزون إيربلاك، كانسين أوزوسين، وهو من تأليف سونغول أودان وسيما ايرجينيكون، ومن إخراج مصطفى كمال أوزون.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت