هجوم وانتقادات ل ” نوال الزغبي ” بسبب حديثها عن الذات الإلهية

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر تحدثت فيها عن الذات الإلهية .

فكتبت نوال الزغبي في تغريدتها : ” الله مثل الأكسجين .. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1434044731437326345?ref_src=twsrc%5Etfw

وأثارت هذه التغريدة موجة من الهجوم والانتقادات ضد الفنانة نوال الزغبي بوصفها للذات الإلهية بالأكسجين .. حيث اعترض المتابعون على الطريقة التي تحدثت بها عن الله وأن تشبيهها للذات الإلهية بشئ هو حرام شرعا .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” أنتي تشبهي الله بالأكسجين .. الله ليس كمثله شئ ” و ” وشو في عالم نسيت وجود الله ” و ” تغريدة غير موفقة .. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شئ كان لأنه رب العالمين خالق كل شئ ” .