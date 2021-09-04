كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان السعودي ” عبد العزيز الشمري ” عن تطورات حالته الصحية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات .
وتضمنت التغريدة مقطع فيديو لعبد العزيز الشمري ظهر فيه وهو يرقد على سرير المرض في حجرته بالمستشفى كاشفا عن أطرافه السفلية حيث أشار إلى أن الدم لا يصل إليها ولذلك كانت ” يابسة ” على حد وصفه .
فقال الشمري : ” الوضع قاعد يزيد .. الرجل صارت يابسة لأن الدم ما يوصل وفوق الفخذ ” .
وكتب في تعليقه على المقطع : ” شكراً لكل من سأل عني بالإتصال أو بالرسائل .. الدم ما يوصل للأطراف السفلية نتيجة لجلطات بسبب ارتفاع لزوجة الدم .. الحمد لله دائما وأبداً ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الدم لا يصل لأطرافه السفلية .. فنان شهير يكشف عن تفاصيل أزمته الصحية بعد إصابته بجلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.