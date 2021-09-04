شاهد .. بكاء هنا الزاهد بسبب مرض والدتها

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” هنا الزاهد ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها (معكم منى الشاذلي) المذاع على قناة cbc . وخلال اللقاء كشفت هنا الزاهد عن تفاصيل مرض والدتها السيدة ” شيرين المنزلاوي ” في الفترة الأخيرة وإصابتها بسرطان في الثدي وعن ملابسات معرفتها بذلك . فقالت هنا وهي متأثرة وتبكي أثناء حديثها بأن شقيقتها فرح أخبرتها بإصابة والدتها بورم خبيث أثناء تصويرها لمسلسلها ” حلوة الدنيا سكر ” . وأضافت أن والدتها رفضت في البداية إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم إلا أنها وزوجها الفنان ” أحمد فهمي ” وشقيقتيها تمكنا من إقناعها بضرورة وأهمية إجرائها للعملية من أجل التخلص من المرض وبدء حياتهم من جديد .

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