طارق شقيق أحمد أبو هشيمة يخطف الاضواء بوسامته

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شارك رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة ياسمين صبرين، صورة جديدة لها عبر حسابه على حد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع شقيقه طارق.

وقد لفت طارق الأنظار بوسامته في الصور التي نشرها شقيقه من ميناء سان تروبيه الفرنسي، وأصبح حديث المتابعين الذين ركزوا على جاذبيته وملامحه الطفولية الناعمة.

واعتبر العديد من متابعي أبو هشيمة بأن شقيقه الأصغر خطف الأضواء منه، وركزت التعليقات على وسامة الشابة وكانت محط إهتمام الصبايا لمعرفة تاريخ حياته وتفاصيلها.

وقد انهالت التعليقات على الصورة والتي جاء بعضها على الشكل التالي: “انا عايزه اخوك يضحكني

” و “بدور لخوك ع عروسه ولا اى

”و “هو اخوك ازاي كده

حاجة اخر عظمة”.

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طارق على السوشيال ميديا بل كان من ضمن الموجودين في عقد قران شقيقه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، ولفت الأنظار حينها أيضاً بوسامته ولطافته.

من هو طارق أبو هشيمة؟

يذكر أن طارق أبو هشيمة متزوج من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، عام 2010، وعقد قرانهما في حفل ضخم حضره العديد من الشخصيات المهمة وأحياه العديد من المطربين، وقد كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زوجة شقيقه أحمد أبو هشيمة في ذلك الوقت.

طارق ابو هشيمة زوجته

ويسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، ووالدتها سيدة المجتمع المغربية فاطمة الفاسي، كما أن شقيقتها هي الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.