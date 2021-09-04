بالصور.. كريستين ستيورات تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطلة رقيقة، خطفت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيوارت، الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "سبنسر" في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وشهد الجمعة، اليوم الثالث للدورة الـ78 لـ"فينسيا السينمائي" العرض الخاص والأول لـ"سبنسر"، الفيلم الذي تدور أحداثه على مدى 3 أيام حرجة خلال عطلة عيد الميلاد في ساندرينجهام في أوائل التسعينيات، التي أصبحت تُعرف باسم عطلة نهاية الأسبوع والتي غيرت العائلة المالكة البريطانية إلى الأبد.





وارتدت الممثلة الأمريكية بطلة الفيلم العالمي البالغة من العمر 31 عاماً، والتي جسدت دور الأميرة ديانا، سترة طويلة (tunic top) من دار chanel من مجموعة شانيل هوت كوتور لخريف وشتاء 2021 بأحد ألوان الباستيل (الأخضر النعناعي) من الستان ومزينة بالدانتيل و(فيونكة) سوداء كبيرة من عند منطقة الخصر، والتي ارتدتها فوق بنطلون متناسق مزدان أيضاَ من نهايته بالدانتيل.

ولم تكن إطلالة ستيورات في "فينيسيا السينمائي" هي الشيء الوحيد الذي خطفت به الأنظار، بل تفاجأ الكثيرون بلون الأشقر الفراولة Strawberry blonde الذي اختارته لتصفيفة شعرها المنسدلة لهذه المناسبة المهمة.





ونسقت ستيورات لون شعرها بمجوهرات بسيطة مكونة من عقد choker مزين بزهرة الكاميليا وخاتم رقيق.

ومما زاد من أناقة طلتها اختيارها زوجا من الأحذية ذا الكعب العالي باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي، كريستيان لوبوتان.

يذكر أنه من المقرر عرض "سبنسر" في دور السينما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



