بعد أزمة "مرفأ بيروت".. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الفنان محمد رمضان الجدل من جديد بعد نشر فيديو عبر حسابه على موقع "أنستقرام".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يسير رفقة نمر، على أنغام أغنيته الجديدة "على الله" التي طرحها مؤخراً على "يوتيوب".

وأرفق المقطع بتعليق: "فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح.. مستمر"، فيما انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض.

وكان محمد رمضان قد تعرض لوابل من الانتقادات بعد نشره صورة له في مرفأ بيروت عبر خاصية "استوري" على موقع "أنستقرام" ممهورة بعبارة "سفير الشباب العربي".

وصوّر رمضان في المكان نفسه مقطع فيديو ظهر فيه بكامل أناقته يتجوّل في المرفأ، الذي شهد أحد أكبر الانفجارات في العالم، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 200 شخص فضلاً عن آلاف الجرحى.

ووصف عدد كبير من اللبنانيون تصرف رمضان بأنه "استهتار بالقضية اللبنانية ودم الذين راحوا في انفجار مرفأ بيروت".



