شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "الحرير المخملى" للفنان مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل "الحرير المخملى" للنجم مصطفى فهمى من تصوير العمل بشكل نهائى أمس الجمعة فى الديكور الخاص بالعمل، ويبدأ المخرج أحمد حسن فى مونتاج ومكساج المسلسل استعدادًا لطرحه قريبًا، وقد تم تصوير حلقات المسلسل ما بين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان وشوارع القاهرة.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والمسلسل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.