شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة "شنب النجعاوى اتحرق".. ذكرى وفاة الممثل الكوميدى إبراهيم سعفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان إبراهيم سعفان، والذى اشتهر بالأدوار الكوميدية المبهجة، توفى في 4 سبتمبر 1982، وتميز سعفان بأداء كوميدى مرح رسم البهجة على كل شخصية قدمها سواء في السينما أوالمسرح، كان أشهر أدواره التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور "شنب النجعاوى" في فيلم "30 يوم في السجن" والذى قدمه مع وحش الشاشة فريد شوقى.



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ولد "إبراهيم سعفان" في درب سعفان بالحي القبلي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في عام 1924، حصل على درجة البكالوريا، والتحق بعدها بكلية الشريعة في جامعة اﻷزهر بناء على رغبة والده، ثم تقدم لمعهد التمثيل في عام 1951 أيضًا وحصل على شهادتي التخرج من كلاهما، وعمل بعد التخرج مدرسًا للغة العربية، وبعد رحيل أبيه انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، من أشهر مسرحياته: "الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2على دبوس، وقدم للتليفزيون: مليون فى العسل، الهاربان، وجهان للحب، اللقاء الأخير، المصيدة، وفي السينما شارك في أفلام (30 يوم في السجن، أضواء المدينة، أكاذيب حواء، ميرامار، سفاح النساء، أونكل زيزو حبيبي). توفى في عام 1982 في عجمان باﻹمارات العربية المتحدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.