شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى فى بوستر جديد لحكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" قبل عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد الشامى عن بوستر دعائى لمسلسله الجديد "إلا أنا" الذى يشارك خلاله فى حكاية "بيت عز"، والذي من المقرر بدأ عرض حلقاته من اليوم السبت 4 سبتمبر، ونشر شامي البوستر الذى يحمل صورته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه، "انتظروني في اولى حكايات إلا أنا في الموسم التاني.. بيت عز، ابتداءً من 4 سبتمبر على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة Watchit" .



احمد الشامي

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.