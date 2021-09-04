شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الجمهور لـ بهاء سلطان بعد حفله على المسرح الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ الجمهور المطرب بهاء سلطان بعد إحيائه حفلاً غنائيًا أول أمس الخميس على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، وتصدر مؤشرات البحث فى جوجل، وتألق وسط الجمهور وغنى العديد من أغانيه الطربية منها "يا تري"، "الواد قلبه بيوجعه"، و"انا مصمم"، و"احلف"، و"3 دقايق، "وانت بتكلمني"، و"انت واخدها معايا تحدي والواد قلبه بيوجعه"، وغيرها من الأغانى وحاول تلبية رغبات الجمهور فى مطلبهم لأغانى معينة على مدى ساعة ونصف الساعة.



بهاء سلطان

وبعد مكافأة الجمهور ومحبى بهاء سلطان شعر الأخير بالسعادة والفرحة وعلق برسالة حب كبيرة وشكر جمهوره، وكتب: "الحمد الله حفلة إمبارح كانت مميزة أوي بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلاً شكرًا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل انتوا السبب الرئيسي في كل حاجة الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا أن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة".

ويحضر بهاء سلطان حاليًا لأغنية جديدة قد انتهى من تسجيلها بعنوان "أنا مش بخير"، من كلمات الشاهر أحمد إبراهيم، وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أغانى الفنان بهاء سلطان أغنية "أنا متفائل" بمشاركة الفنان أمير عيد فى يوليو الماضي، وذلك لدعم الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو.