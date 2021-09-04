شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الثانية لملتقي الإسكندرية المسرحي تحمل اسم فريد شوقي ورانيا رئيسا شرفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة، برئاسة الفنان محسن صبري، الفنان الكبير الراحل فريد شوقي لتحمل الدورة الثانية اسمه، كما ستكون ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي الرئيس الشرفي للملتقي الذي تقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر بمدينة الإسكندرية، وبرعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح .

وصرح المخرج محمد عبد الستار مؤسس الملتقي قائلاً: اختيار الفنان فريد شوقي لتحمل الدورة اسمه جاء بإجماع من إدارة الملتقي لأنه فنان كبير اعطي للفن عمره وكان مؤمنًا بمسرح الهواة الذي بدأ فيه، وقد قدم للمسرح الكثير من الأعمال وكان عضوًا أساسيًا بفرقة الفنانين المتحدين، وبداياته كانت مسرحية حيث تتلمذ على يد المخرج عزيز عيد، وظل يتردد على مسارح شارع عماد الدين وشارك في فرق يوسف وهبى ونجيب الريحانى وعلى الكسار وفاطمة رشدى وجورج أبيض، حتي كون مع مجموعة من الهواة وقتها وهم عبدالرحيم الزرقانى وعلى الزرقانى وأحمد الجزايرى في حى السيدة زينب والحلمية الجديدة فرقة مسرحية ، وواصلت الفرقة نشاطها، وفى عام 1945 تم افتتاح المعهد العالى للتمثيل فالتحق به ونال دبلوم المعهد العالى للتمثيل واستقال من وظيفته الحكومية، ليتفرغ للفن.

يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، وكانت لجنة تحكيم الملتقي مكونة من الفنان محسن صبري رئيسا وعضوية كل من الفنان إيهاب مبروك والمهندس وليد السباعي .

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبد الستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي.