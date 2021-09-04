فن ومشاهير

نجوم The Lost Daughters يتألقون فى عرضه الأول بمهرجان فينيسيا السينمائى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حضرت الممثلة العالمية أوليفيا كولمان، العرض الأول لفيلم The Lost Daughters، خلال ليلة الجمعة من مهرجان البندقية السينمائي، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، بدت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، أنيقة في بدلة قطيفة من اللونين الفضي والأسود، وانضم إليها علي السجادة الحمراء النجمتين داكوتا جونسون وماجي جيلينهال.

العرض الخاص لفيلم The Lost Daughters
العرض الخاص لفيلم The Lost Daughters

Crew: Alberto Barbera, Director Maggie Gyllenhaal, Olivia Colman, Dakota Johnson and Alba Rohrwacher at the event on Friday

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ماجي جيلينهال، وﺗﺄﻟﻴﻒ ماجي جيلينهال عن رواية إيلينا فيرانتي، وبطولة النجوم بيتر سارسجارد، داكوتا جونسون، جيسي باكلي، وأوليفيا كولمن وغيرهم.

Upcoming: On casting her husband in her directorial debut, Maggie said while speaking at the festival that she had reservations, but her partner 'surprised her at every turn', reports Deadline

 

اليوم الثالث من مهرجان فينسيا
اليوم الثالث من مهرجان فينسيا

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما، حيث تتخذ رحلة امرأة شابة على الشاطئ مسارًا مظلمًا، حينما تبدأ في مواجهة متاعب من الماضي ويصيبها هوس غير تقليدي بامرأة وابنتها خلال عطلة الصيف.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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