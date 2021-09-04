شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم The Lost Daughters يتألقون فى عرضه الأول بمهرجان فينيسيا السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الممثلة العالمية أوليفيا كولمان، العرض الأول لفيلم The Lost Daughters، خلال ليلة الجمعة من مهرجان البندقية السينمائي، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، بدت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، أنيقة في بدلة قطيفة من اللونين الفضي والأسود، وانضم إليها علي السجادة الحمراء النجمتين داكوتا جونسون وماجي جيلينهال.



العرض الخاص لفيلم The Lost Daughters

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ماجي جيلينهال، وﺗﺄﻟﻴﻒ ماجي جيلينهال عن رواية إيلينا فيرانتي، وبطولة النجوم بيتر سارسجارد، داكوتا جونسون، جيسي باكلي، وأوليفيا كولمن وغيرهم.



اليوم الثالث من مهرجان فينسيا

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما، حيث تتخذ رحلة امرأة شابة على الشاطئ مسارًا مظلمًا، حينما تبدأ في مواجهة متاعب من الماضي ويصيبها هوس غير تقليدي بامرأة وابنتها خلال عطلة الصيف.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.