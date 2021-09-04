شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور "مقيد" ودنفر "حيران".. أول تعليق لأبطال La Casa De Papel على الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الجزء الأول من الموسم الخامس لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، جميع الترندات، بعد ساعات من طرح أولى حلقاته، كونه يتمتع بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم.

وحرص النجم العالمى ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من احداث الموسم الجديد وهو "مقيد" داخل أحد الأماكن بالسلاسل، بينما يظهر على ملامح وجهه ابتسامة عريضة فى إشارة منه إلى تغير نمط الحبكة لصالحه.



البروفيسور فى الموسم الجديد

بينما شارك النجم العالمي جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر"، متابعيه وجمهوره عبر موقع انستجرام بصورة له من أحداث الموسم الجديد وهو في حيره من أمره بعد غياب اتصالهم بالبروفيسور.



جايمي لورنت فى الموسم الجديد

ويواصل هاشتاج المسلسل الإسباني في السيطرة على قوائم البحث والتدوين، حيث يشهد الهاشتاج زيادة بشكل ملحوظ على مؤشرات التدوين عليه من حين لآخر، وسيطرت التعليقات الصادمة على معظم التريند، حيث يتوقف عرض الجزء الأول من الموسم الأخير عند الحلقة الخامسة فقط.

ووصل النصف الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel، أول Money Heist، أمس 3 سبتمبر الجارى، على أن يتكون من 5 حلقات، ومن المقرر عرض النصف الثانى من العمل في 3 ديسمبر المقبل، وسيتكون من 5 حلقات، وبالتالي سيتكون الموسم الأخير من 10 حلقات.

وسيدور الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، وبالتالي تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.