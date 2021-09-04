شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: لا تراجع فى قرار "الموسيقيين" بوقف شاكوش والبحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، أنه لا تراجع في القرار الذى أصدره نقيب المهن الموسيقية المطرب هانى شاكر، بعد الخلاف الذى حدث بين حسن شاكوش ورضا البحراوى عقب حفلهما فى الساحل الشمالي قبل أيام.

وأضاف عبد الباقى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن للمسرح احترامه وقواعده، وعلى الجميع الالتزام بها وعدم تداول الألفاظ البذيئة عليه، مشيرا إلى أن المطرب الذى يقف على خشبة المسرح لابد أن يحترم جمهوره.

وأشار حلمى عبد الباقى إلى أن النقابة فى طريقها لاتخاذ عدة قرارات حول هذه الواقعة بخلاف وقفهما شهراً، موضحاً أنه أول مرة يرى هانى شاكر فى قمة العصبية نتيجة لما صدر من الثنائى رضا البحراوى وحسن شاكوش.

وتابع أن نقابة المهن الموسيقية من الضرورى أن تتخذ إجراء بعد ما حدث بين الطرفين، وسيكون هناك وقفة تجاه هذ الأمر، واصفا بما يحدث بالعبث.

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، مؤخرا وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصرى الذى ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتى مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم فى مقابلة جمهور له كافة الحقوق فى تلقى ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها فى الحفاظ على قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

وأعلن مؤخرا مطرب المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوى الصلح بينهما، عقب مشادات وخلاف نشب بينهما عقب حفل لهما فى الساحل الشمالي، قبل أيام، مؤكدين على انتهاء الخلاف بينهما، موجهين اعتذار للجمهور ولنقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر عما بدر منهما، بعد قرار النقابة وقفهما لمدة شهر.

ونشر رضا البحراوى عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، فيديو يجمعه بحسن شاكوش داخل سيارة أحدهما، مصحوبا بتعليق :" احنا بنتاسف للجمهور على اللى صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل على خير.. واحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والاستاذ النقيب هانى شاكر".

وأكد شاكوش ورضا البحراوى خلال فيديو عبر صفحة الأول على "فيسبوك"، أنه لا يوجد خلاف بينهما، وأن ما حدث هو مجرد سوء تفاهم، واختتما حديثهما بأنهما سيجتمعان فى النقابة مجددا، لتأكيد الصلح بشكل رسمى مع نقيب الموسيقين.

وقال شاكوش خلال الفيديو :"بنتأسف لجمهور مصر كله.. وحبايبنا فى نقابة المهن الموسيقية، ولو فى أى لفظ منى أو من رضا من غير وعى انتظرونا فى النقابة التصالح هيتم هناك"، مضيفا :"أستاذ هانى شاكر أنت قدوتنا وده سوء تفاهم".