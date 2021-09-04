فيديو| رقص نانسي عجرم مع ابنتها بحفل زفاف شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، بزفاف شقيقها نبيل عجرم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ نانسي عجرم وهي ترقص مع ابنتها بحفل الزفاف، وآخر وهي تغني بالحفل أغنية "سلامات".

وقدمت نانسي، بحفل شقيقها، مجموعة من أغانيها، منها: "لون عيونك" و"سلامات" و"حياة"، وغيرها.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

بينما حاول نبيل عجرم شقيق نانسي، احتراف الفن منذ عدة سنوات، وقدم مجموعة من الأعمال وفيديو كليب بعنوان "ليش معذبني" وعرضه هذا الكليب لعدة انتقادات من الجمهور.