بعد لقائهما الأول.. ماذا قال سامو زين عن مي عمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان سامو زين، عن رأيه في الفنانة مي عمر بعد أول مقابلة جمعت بينهما مؤخرا.

ونشر سامو زين، صورته معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنها فنانة رائعة".

وكانت ترددت شائعات في شهر أغسطس الماضي، عن زواج الفنان سامو زين.

ونفى "سامو" ما تردد من شائعات عن زواجه، مؤكدا أنه ليس مرتبطا هذه الفترة، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي! اللي محصلش فحبيت إني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة، وأعلن أني لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".

يذكر أن سامو زين طرح قبل أشهر أغنية "ست الناس" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

فيما كانت أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، في رمضان الماضي 2021.