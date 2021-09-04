"سيرتي مجنناهم".. فيفي عبده توجه رسالة غامضة من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، وهي ترقص وتتمايل على نغمات أغنية "آه يا ويلي" خلال تواجدها بالساحل الشمالي، موجهة رسالة غامضة من خلالها دون توضيح أي تفاصيل.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "(آه يا ويلي) من الساحل الشمالي.. أغنية (آه يا ويلي من اللي سيرتي مجنناهم، يا رب بارك في ضحكتي اللي معذباهم.. أنا مش عاوزة خلقكم سترتش ولا لارج ولا ميديوم عاوزاه سمول.. اسكوز مي بقى عشان أشوف وراية إيه".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".