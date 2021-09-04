لأول مرة.. كندة علوش تكشف سرا متعلق بحياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة كندة علوش، سرًا متعلق بحياتها الشخصية، وهو كرهها للتدخين وأنها ليست من المدخنين.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "رح أعترفلكم بـ (سر).. ما بكره شئ بحياتي قد التدخين، وبتمنى أعيش لأشوف اللحظة اللي يتمنع فيها التدخين من كل الأماكن العامة وحتى الخاصة والشوارع".

وأضافت: "إذا كان أي شئ ممكن يعتبر حرية شخصية إلا التدخين لإنه مزعج ومضر للمحيطين مش بس للمدخن".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية "ضي القمر" بمسلسل "إلا أنا"، الحكايات بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبدالغفور، درة، وعدد من الفنانين.