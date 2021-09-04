فيديو| ماذا فعلت مها أحمد وحمدي الميرغني بحفل إيهاب توفيق الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة مها أحمد بصحبة الفنان حمدي الميرغني خلال تواجدهما بحفل الفنان إيهاب توفيق الذي أقيم الخميس الماضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ونشرت مها، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عسل يا حمدي والله.. أحلى سهرة معاك أنت وإسراء القمر، وأجمل صوت إيهاب توفيق.. اللي كنت مشتاقة قوي أسمع صوته".

وشهد الفيديو، تبادل مها والميرغني، الغناء مع أغاني الفنان إيهاب توفيق التي قدمها خلال الحفل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق، أغنية "طلقة" التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان تيم علي، وتوزيع محمد شفيق.