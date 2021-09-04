قبل تكريمه بالقومي للمسرح.. أحمد فلوكس لوالده: "فخور بأنك أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة لوالده الفنان فاروق فلوكس قبل تكريمه من مهرجان المسرح القومي كواحد من رموز المسرح.

ونشر فلوكس، صورة نادرة تجمعه بوالده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبي العزيز.. كم أنا فخور بأنك أبي، فهذا الشهر من أسعد شهور حياتي لأنه سيتم تكريمك من المسرح القومي المصري كواحد من رواد المسرح المصري وشعوري بالسعادة لتكريم الدولة لك بعد أكثر من ٦٠ عاما من العطاء والفخر".

وتابع: "اتعلمت من حضرتك كتير وربنا يسعدك ويخليك لينا دايمًا يا أستاذ .. ومستني نسخة الكتاب عن حياتك بفارغ الصبر.. ألف مبروك".

وأَضاف: "أشكر معالي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم ورئيس المسرح القومي وكل القائمين على تقديركم لعطاء والدي ومشوار حياته.. شكرا".

جدير بالذكر أن، المهرجان القومي للمسرح المصري، سيقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبدالدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تقرر أن تقام بعنوان "الكاتب المسرحي المصري ".