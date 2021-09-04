فن ومشاهير

مديرة إحدى المدارس تقدم استقالتها بسبب الرقص الشرقي

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

رقص- تعبيرية

قدمت مديرة إحدى مدارس خاباروفسك الروسية، حيث قامت معلمة بأداء رقصة شرقية بمناسبة “يوم المعرفة”، استقالتها، أمس الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر.

وفقًا لإدارة التعليم في المدينة، لم يتم الموافقة على طلب الاستقالة، ويتم إجراء تحقيقات في الحادثة.
وجاء على حساب الإدارة الرسمي في “إنستغرام”: “لن يتم اتخاذ القرارات إلا بعد انتهاء جميع إجراءات التحقق، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور في المدرسة”.

وعلق المتابعون على المنشور بقولهم: “لنترك المعلمة وشأنها. لقد أدت رقصة ولم تقتل أحدًا. هذا خطأ. ولكن من منا لم يخطئ في الحياة؟”.

وأثارت رقصة شرقية قامت بتأديتها معلمة في مدينة خاباروفسك الروسية أمام الأطفال بمناسبة “يوم المعرفة”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في فتح تحقيق في الحادث.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا