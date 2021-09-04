مديرة إحدى المدارس تقدم استقالتها بسبب الرقص الشرقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

قدمت مديرة إحدى مدارس خاباروفسك الروسية، حيث قامت معلمة بأداء رقصة شرقية بمناسبة “يوم المعرفة”، استقالتها، أمس الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر.

وفقًا لإدارة التعليم في المدينة، لم يتم الموافقة على طلب الاستقالة، ويتم إجراء تحقيقات في الحادثة.

وجاء على حساب الإدارة الرسمي في “إنستغرام”: “لن يتم اتخاذ القرارات إلا بعد انتهاء جميع إجراءات التحقق، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور في المدرسة”.

وعلق المتابعون على المنشور بقولهم: “لنترك المعلمة وشأنها. لقد أدت رقصة ولم تقتل أحدًا. هذا خطأ. ولكن من منا لم يخطئ في الحياة؟”.

وأثارت رقصة شرقية قامت بتأديتها معلمة في مدينة خاباروفسك الروسية أمام الأطفال بمناسبة “يوم المعرفة”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في فتح تحقيق في الحادث.