فيديو جديد لمحمد رمضان يثير الجدل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد حالة الجدل التي انتشرت مؤخرا بعد سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري محمد رمضان، قام رمضان بنشر مقطع فيديو برفقة نمر وعلى أنغام أغنيته الجديدة “على الله”، أثار الجدل من جديد، وانقسم جمهوره بين داعم ومؤيد له، وبين ساخر ومعارض.

ونشر محمد رمضان على صفحاته الشخصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقطع فيديو يظهره نصف عاري وهو يصطحب نمر، حيث استخدم أغنية “على الله” التي طرحها مؤخرا في “يوتيوب”، وعلق على مقطع الفيديو قائلا: “فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب..ثقة في الله نجاح..مستمر”.

هذا وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعين رمضان على هذا المقطع، حيث عبر العديد عن دعمهم للفنان المصري، وعلق بعضهم بوضع “القلوب”.

في حين قال أحدهم: “هو انت كل مشكلة تحصلك تروح تطلع النمر”، وأضاف آخر: كلمات بذيئة يا فنان، وكأنها رسالة.. بس أحنا جمهور..ارتقي مفرداتك معانا شوية”.

