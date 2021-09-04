سعيد الماروق لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الكليبات كانت منفذاً لابراز موهبتي الاخراجية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر سعيد الماروق من ابرز المخرجين اللبنانيين الذين قدموا عشرات الكليبات الناجحة مع اهم النجوم في العالم العربي ومنهم احلام، نجوى كرم، اليسا وعاصي الحلاني وغيرهم. كما خاض تجربة اخراج العديد من الاعلانات المصورة البارزة. و لم يبتعد عن عالم السينما حيث قدم حتى الان فيلمين هما “365 يوم سعادة” لاحمد عز ودنيا سمير غانم و “الفلوس” لتامر حسني وزينة، واخيرا كان له بصمة في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “دور العمر” بطولة سيرين عبد النور وعادل كرم الذي عرض على منصة “شاهد”.

ماذا يقول سعيد الماروق عن ردود الفعل تجاه هذا العمل لـ”صوت بيروت انترناشونال”: استطيع ان اقول ان الاصداء تجاه مسلسل “دور العمر” رائعة وقد تلقيت اتصالات من زملاء في المهنة من كافة الدول العربية الذين اثنوا على هذا العمل اللبناني الذي نفذ بطريقة سينمائية واعتبر نفسي انني قدمت عشرة افلام سينمائية عبر عشر حلقات من خلال تقنيات استعملتها للمرة الاولى كما عملت على اداء كل الممثلين باسلوب جديد وتحديدا على الشخصية التي ادتها سيرين عبد النور “شمس” اذ عملت على اصغر تفصيل في الاداء والشكل الخارجي وايضا مع عادل كرم وانا سعيد بالنتيجة جدا.

وعما اذا كان هناك جزء ثان من العمل كما يتردد يؤكد الماروق انه لا يريد ان يفصح عن اية تفاصيل “اترك هذا الامر للشركة المنتجة”.

وبالنسبة للعروض التي تلقاها بعد نجاح “دور العمر” اشار الى ان بين يديه نصوصا عديدة من لبنان والعالم العربي لكنه ما زال يقرأ ولم يحدد اي نص درامي سينفذه في المستقبل القريب.

ويتحدث سعيد الماروق عن الفرق بين اخراج الكليبات والافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية فيقول “انا درست الاخراج ولم احدد اي شق اخراجي ساعمل به لان الاخراج عمل متكامل لكن عندما بدأت حياتي المهنية وجدت في اخراج الاغاني المصورة منفذا لابراز موهبتي لان المنتجين حينذاك لم يكن لديهم ثقة بابناء جيلي ومنهم مثلا لا حصرا نادين لبكي فكان ابداعنا يتجلى بالكليبات التي اثبتت تفوقنا وبعد ذلك اتجهت شخصيا الى تقديم فيلمين هما “365 يوم سعادة” و”الفلوس” وانا احب السينما الجماهيرية التي تقدم بأسلوب فني جذاب ومتقن.

وعن التكامل بين المخرج والممثل يوضح سعيد الماروق انهما يكملان بعضهما البعض والمخرج هو مرآة الممثل الذي يقَيم اداء الممثل انما للاسف هناك بعض المخرجين الذين يتحولون الى مجرد شخص يعمل عند النجم اي اشبه بمساعد مخرج، اذا الخلاصة ان النجم مهما كان براقا يحتاج الى من يزيد لمعانه والخطأ يحصل عندما يكون اي دور هدفه تلميع صورة الممثل في حين ان الممثل ينبغي ان يكون في خدمة الدور.