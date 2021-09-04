شيرين رضا تفاجئ الجمهور وتكشف عن قيمة مهرها

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 11:58 صباحاً - أعربت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عن إنزعاجها من مغالاة الكثير من الأسر المصرية في جهاز العروس وما يخص قائمة المنقولات والأرقام الكبيرة التي تقدر بها واصفة ما يحدث ب ” الفشخرة الكدابة ” .

وأشارت شيرين رضا إلى أن ما يجب الاهتمام به عند الزواج هو وجود المودة والمحبة بين الشريكين .. كما لفتت في حديثها إلى الهاشتاج الذي انطلق في لبنان مؤخرا بإسم ” تزوجني بدون مهر ” .

ونشرت شيرين في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر صورة لجهاز عروس بالإضافة إلى منشور عن قائمة منقولات تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون جنيه .. وكتبت في تعليقها على ذلك : ” إيه الهبل ده !!! تبذير بدون أي معنى غير الفشخرة الكدابة ” .

وتابعت : ” وعلى فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش لأن الزواج قائم على الود والمحبة مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة !! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر !! كفاية !! حرام !! ” .