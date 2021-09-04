متحف الحقوق المدنية الأميركي يمنح وسام الحرية لميشيل أوباما وحملة الفقراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المتحف الوطني للحقوق المدنية في ولاية تينيسي الأميركية منح وسام الحرية لميشيل أوباما زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما ولحملة الفقراء.

وستقدم الجائزة التي تكرّم “الإسهامات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية” في حفل افتراضي يوم 14 تشرين الأول لميشيل أوباما ولزعيمي حملة الفقراء القس وليام باربر والقس ليز ثيوهاريس.

وأصبحت أوباما، وهي محامية وكاتبة، أول سيدة أولى سوداء عندما تولى زوجها الرئاسة في 2009، وستنضم كذلك إلى قاعة الشهرة الوطنية للمرأة في تشرين الأول.

وقال المتحف في بيان إن حملة الفقراء، ومقرها واشنطن العاصمة، تعمل على محاربة العنصرية الممنهجة والفقر والدمار البيئي.

وستكرّم كذلك دارنيلا فريزر، الفتاة التي صورت قتل الأميركي الأسود جورج فلويد على هاتفها المحمول مما ساعد في إطلاق حملة احتجاجات عالمية ضد الظلم والعنصرية ووحشية الشرطة في العام الماضي.

وحصلت فريزر كذلك على إشادة خاصة من مجلس جائزة بوليتزر في حزيران الماضي.