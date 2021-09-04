فرقة BTS الكورية.. تعرّفوا إلى الأرقام القياسية الـ23 التي حطمتها وأدخلتها موسوعة غينيس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما حظيت بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، دخلت فرقة BTS لموسيقى البوب الكورية موسوعة غينيس العالمية بتحطيمها 23 رقماً قياسيّاً.

ومن بين الإنجازات التي حقّقتها الفرقة نذكر بعض الأرقام القياسية. فيُعتبر حساب الفرقة الأسرع الذي يصل إلى مليون متابع بعد الانضمام للمنصة مباشرة وتُعتبر الأكثر متابعة على إنستغرام وقد حصلت على 5 مليارات استماع على منصة سبوتيفاي أيضاً، محتلة المرتبة الأولى في قائمة الفرق الأكثر استماعاً خلال شهر واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، حقّق حساب فرقة BTS المركز الأول في أكبر معدل إعادة تغريد لمجموعة موسيقية، وهو 252.200 للتغريدة الواحدة. وعندما كانت كوريا الجنوبية تعاني من تفشي فيروس كورونا، في حزيران 2020، قامت فرقة BTS بإقامة حفل يبث مباشرة عبر الإنترنت في العالم. واستطاعت هذه الحفلة بيع 756 ألف تذكرة حضور، ما يعني أنّ الرقم ذاته شاهد الحفلة مباشرة عبر الإنترنت.

فضلاً عن ذلك، أصبحت BTS أول فرقة موسيقية في التاريخ تحصل على 4 ترشيحات لجوائز The Billboard Hot 100 الموسيقية وتفوز بها جميعها، وذلك في العام 2021 عن أغنية Dynamite .

للإطلاع على الأرقام القياسية الـ23 جميعها، قوموا بزيارة موقع موسوعة غينيس الرسمي.