بالصور – محمد عساف مع توأمه وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم الفلسطيني محمد عساف صوراً له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة تجمعه بتمثاله الشمعي الموجود في متحف مدام توسو في دبي.

وعلّق عساف على الصور: “شكرا ً”.

وتمثال عساف الشمعي هو الثاني لنجوم الشرق الأوسط بعد الفنانة بلقيس.

من جهته قال محمد عساف في تصريح لبرنامج ET بالعربي عن تمثاله الشمعي : ” لكل مجتهد نصيب ولولا تعبي وجهدي خلال السنوات الفائتة لما كان قد تم صنع تمثال شمعي لي وأنا سعيد بهذا الإنجاز”.

وأوضح برنامج ET بالعربي أن التمثال كان يتم العمل عليه منذ العام 2017 وكان القرار أن يتم الكشف عنه بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد محمد عساف الذي صادف في الأول من سبتمبر.

وقال عساف إنه أعجب بالتمثال الشمعي وأنه يشبهه تماماً وأوضح أن البدلة الرسمية التي تم إلباسها للتمثال هي من بدلاته التي ارتداها في إحدى الحفلات التي أقامها بعد برنامج ” أرب أيدول”.

وكان الفنان محمد عساف قد احتفل بعيد ميلاده في الأول من سبتمبر الحالي كما كشف قبل مدة عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مرتين آخرهما في شهر تموز ” يوليو ” الفائت.