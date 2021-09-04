عابد فهد ينشر صورة خاصة له ويستشير الجمهور بسؤال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري عابد فهد صورة له بشكل كرتوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” واستشار جمهوره بالتعليق المناسب للصورة وقال عابد في تعليقه: ” ما التعليق المناسب لهذه الصورة”.

واختلفت آراء الجمهور حول التعليق الأنسب للصورة ولكن قسماً كبيراً من متابعي النجم السوري أكدوا أن “جوكر” هو التعليق الأنسب.

ولم يوضح عابد إن كانت الصورة هي مقدمة لعمل درامي جديد يجري التحضير له في الكواليس أم مجرد صورة.

وكان عابد قد كشف حصرياً لـ”سيدتي” أنه تعاقد مع شركة الصباح والمنتج صادق الصباح لتقديم عمل درامي في رمضان المقبل 2022 .

بينما يتابع عابد فهد في الوقت الحالي تصوير دوره ببطولة مسلسل “شتي يا بيروت” والذي يتم تصويره في لبنان بالوقت الحالي بمشاركة عدد كبير من النجوم.

كما أنهى عابد تصوير مشاهده بمسلسل “سنوات الحب والرحيل” للمخرج الليث حجو والذي يتناول فترة “السفر برلك” حيث يؤدي شخصية ” جمال باشا السفاح”.